Neusiedler See: Schützen? Nützen? Oder beides?

Ungarn: Wirbel um Orbán-Vertrauten

Derweil werden in Ungarn ganz andere Themen diskutiert. Dort soll ein persönliches Naheverhältnis zu Ministerpräsident Viktor Orbán ja nicht schaden, wenn es um die Vergabe von Bauprojekten geht. Auch am touristischen Megaprojekt in Fertörákos soll neben Orbáns Tochter auch sein umstrittener Vertrauter Lőrinc Mészáros federführend beteiligt sein.

In einigen ungarischen Medien wurde Kritik laut, weil Mészáros auch den rund elf Millionen Euro teuren Zuschlag für den Bau des Donauwasser-Kanals erhalten haben soll. Mit diesem grenzüberschreitenden Projekt soll Wasser in die Region Neusiedler See befördert werden, um einerseits den Wasserhaushalt des Sees und andererseits den Grundwasserspiegel zu stabilisieren. Dieser leidet durch zunehmende Trockenheit aufgrund des Klimawandels und steigende Entnahmen seitens der Landwirtschaft.

Und da kommt wieder Mészáros ins Spiel. Er soll an einem landwirtschaftlichen Großbetrieb in der Region beteiligt sein, der für enorme Wasserentnahmen verantwortlich sein soll. Kofinanziert wird das Projekt aus EU-Geldern und mit drei Millionen Euro aus dem Burgenland.