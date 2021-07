Neue Tourismusprojekte am See, der langsam austrocknet

Davon gänzlich unbeeindruckt entstehen rund um den See neue touristische Projekte – sowohl in Ungarn als auch in Österreich. Während die Orbán-Regierung eifrig am Megakomplex in Fertörákos baut und dadurch sogar der Welterbe-Status gefährdet ist (der KURIER hat berichtet), werden auf österreichischer Seite vergleichsweise kleine, weil eher kosmetische Vorhaben umgesetzt.

Wie zum Beispiel die bereits begonnene Modernisierung des Seebads in Breitenbrunn oder die geplante Neugestaltung der Mole in Podersdorf, einem der meistbesuchten und -fotografierten Plätze des Landes. Seit Kurzem steht der Entwurf fest, das Team „Architekten Söhne & Partner“ hat sich beim Wettbewerb durchgesetzt.