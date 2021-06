12.000 Stimmen gegen Ungarns Projekt am Neusiedler See

Die burgenländischen Grünen haben am Freitag das Ergebnis einer Unterschriftensammlung präsentiert, mit der Druck gegen das Hotelprojekt in Fertörákos aufgebaut werden soll.

20 NGOs haben sich an der Petition beteiligt, die von 12.000 Personen unterschrieben wurde und demnächst im Petitionsausschuss der EU-Kommission behandelt wird, wie Thomas Waitz, EU-Abgeordneter der Grünen in Aussicht stellt: "Das Bauvorhaben ist ein Verstoß gegen die Naturschutzregeln von Natura 2000 und fällt damit direkt in den Kompetenzbereich der EU-Kommission."