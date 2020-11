Harter Lockdown in Wien: Kurzparkzonen bleiben - vorerst

Es war eine der ersten verkehrlichen Maßnahmen während des ersten harten Lockdowns im Frühjahr: Gleich zu Beginn der damaligen Ausgangsbeschränkungen hob die Stadt Wien die Kurzparkzonen auf.

Gebühren in Form von ausgefüllten Parkscheinen oder digitale Zahlungen via Apps mussten nicht mehr entrichtet werden. Hintergrund der Maßnahme war, dass man vor allem all jenen kostenloses Parken ermöglichen wollte, die nach wie vor zur Arbeit mussten (und nicht im Homeoffice sein konnten).

Derzeit gebe es keine Pläne, die Kurzparkzonen auch im zweiten harten Lockdown aufzuheben, heißt es auf KURIER-Anfrage aus den Büros der zuständige Stadträte Peter Hanke (SPÖ) und Birgit Hebein (Grüne). Man beobachte, wie sich die Verkehrssituation entwickle.

ÖVP fordert Aufhebung

Die ÖVP macht jedenfalls bereits Druck: Die Wiener Stadtregierung müsse die Aufhebung der Kurzparkzonenregelung veranlassen, forderten Verkehrssprecher Manfred Juraczka und Gemeinderätin Caroline Hungerländer am Montag per Aussendung.

„Wir müssen dafür sorgen, dass die Wienerinnen und Wiener, die unsere Stadt und unsere Systeme am Laufen halten, sicher und ohne zusätzliche Belastung ihrer Arbeit nachgehen können", heißt es darin.

Normalfahrplan bei Wiener Linien

Die Wiener Linien fahren derzeit nach Normalfahrplan "in den dichtesten Intervallen", wie eine Sprecherin mitteilt. Änderungen seien derzeit nicht geplant. Man wolle so den Systemerhaltern und Schichtarbeitern entgegenkommen.