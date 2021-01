Grünes Licht für neues Gersthofer Platzl: Jetzt wird doch umgebaut

In diesem Abschnitt gibt es stadtauswärts künftig eine Autospur weniger. Die 10A-Haltestelle wird verlegt, der Markt unter der S-Bahn-Trasse neu gepflastert und es werden Bänke und Trinkbrunnen aufgestellt.

Das Ziel all dieser Maßnahmen ist, dass der Bereich stärker als Platz wahrgenommen wird – und nicht nur so heißt. Die Fläche soll sich so auch zu einer Art Bezirkszentrum entwickeln.

Okay von Sima fehlt

Eine kleine Hürde hat das 700.000 Euro teure Projekt aber noch zu nehmen. Die Stadt hat in der Vergangenheit versprochen, 60 Prozent der Umbaukosten zu bezahlen. Damals stellten aber noch die Grünen die Planungsstadträtin.

Eine offizielle Zusage aus dem Büro ihrer Nachfolgerin Ulli Sima (SPÖ) gebe es zwar noch nicht, sagt Nossek im Gespräch mit dem KURIER. Aber sie ist optimistisch: „Wir haben das Projekt ihrem Büro vorgelegt und nur positive Rückmeldungen erhalten“.