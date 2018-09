Bezirkschefin Nossek: "Man muss diesen Konflikt eingehen"

Auf welches Projekt sind Sie besonders stolz, auf welches weniger?

Dass der autofreie Schulvorplatz Schulgasse über den Sommer umgesetzt wurde, macht Freude. Ich hatte als grüne Klubobfrau in den 90ern das erste Mal Kontakt mit dem Elternverein, der gesagt hat, dass es vor der Schule unsicher ist und es zu wenig Platz gibt. Die Umorganisation der Weimarer Straße mit den Baumpflanzungen, den breiteren Gehsteigen und dem Radfahren gegen die Einbahn ist auch gut gelungen, das Projekt ist aber im Nachhinein gesehen kommunikativ nicht gut gelaufen. Ich kann nachvollziehen, dass sich die Leute überfahren vorgekommen sind.

Sie sind zum ersten Mal Berufspolitikerin – was hat sich dadurch für Sie verändert?

Die Leute kennen mich und sprechen mich auf der Straße an. Sie freuen sich, wenn ich etwa zu einer Lokaleröffnung oder einem Schulfest komme, gleichzeitig schreiben sie mir Mails, wenn sie sich ärgern. In der Öffentlichkeit zu stehen und dieser unglaubliche Bedarf, zu erklären, was man tut – das hat sich geändert. Und es war eine Lernaufgabe, die Hoheit über meinen Kalender abzugeben.