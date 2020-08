Endergebnis: City schwarz, Währing grün, Floridsdorf rot

In Währing gab es Veränderung: Am Wahlabend sah es noch so aus, als würde der Bezirk in schwarzer Hand bleiben. 0,6 Prozent lag VP-Chef Karl Homole am Sonntag kurz nach Mitternacht vor seiner grünen Konkurrentin Silvia Nossek. Doch bereits in den Morgenstunden wendete sich das Blatt: Mit 27,91 Prozent gingen die Grünen in Führung.