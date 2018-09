Leopoldstadt bremst Eltern-Taxis aus

Seit Ferienende herrscht morgens vor vielen Schulen wieder Chaos. Autos stauen sich vor dem Eingang, zwischen den Stoßstangen huschen Kinder durch. Für letztere ist diese Situation vor allem eines: gefährlich. Immer mehr Kommunen sagen den Eltern-Taxis daher den Kampf an – auch Wien zieht mit.

Ab Montag werden Autos und Motorräder um 7.45 Uhr für eine halbe Stunde per Scherengitter aus der Gabelsbergergasse und einem Teil der Vereinsgasse ausgesperrt. Nicht einmal Anrainer dürfen dann aus- und zufahren – der Bereich vor der ansässigen Volksschule wird in dieser Zeit also autofrei. Die Leopoldstadt ist somit Schauplatz des ersten, von der Stadt begleiteten Schulstraßen-Versuchs in Wien.

Ein ähnliches temporäres Fahrverbot gilt seit zehn Jahren beim Schulzentrum Friesgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus. Hier hält aber keine physische Barriere, sondern nur ein Schild Autofahrer auf – und das nur mäßig gut (mehr dazu hier).