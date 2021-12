Gerangel um einen Platz auf der „Wolke“ in der alten Wirtschaftsuni

Genutzt wurde er von der Hochschülerschaft. Diese habe die Wolke dann „Althangrund für alle“ und anderen Gruppen gratis zur Verfügung gestellt, so Vertreter der Initiative.

Am Montag, so die Befürchtung, könnten sie ihr Basislager verlieren. Man sei vom Rektorat der Akademie aufgefordert worden, die Wolke bis dahin zu verlassen, so „Althangrund für alle“.

Ansonsten habe man mit „weiteren Schritten“ zu rechnen. Ohne Treffpunkt sei man aber „aufgeschmissen“, so die Initiative. Das Rektorat verunmögliche politische Arbeit.

Angebot von BIG

Von der Akademie heißt es, dass man nicht mehr Mieter der Wolke sei und diese demnach auch nicht räumen lassen könne. Bei der Gebäude-Eigentümerin, der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), habe man sich für Lösungen eingesetzt.