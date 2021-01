Wiener Althanquartier: Der große Abriss hat begonnen

Die beiden Bürogebäude in der Nordbergstraße werden – wie erwähnt – abgerissen. Die neuen Bauten werden „Sophie“ und „Joseph“ heißen: 99 Wohnungen sind in „Joseph“ geplant, 151 in „Sophie“. Dazu kommen „großzügige Außenflächen“, wie es seitens 6B47 heißt.

Die bestehende Hochgarage in der Althanstraße bleibt. Die beiden Büroetagen darüber werden in ein Hotel umgebaut.