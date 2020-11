Der Alsergrund: Eine Stadt in der Stadt

Was ist typisch für den Alsergrund? Das Chill-out-Feeling auf der Summerstage am grünen Donaukanal? Das von Bobos geschätzte Servitenviertel, wo ein Brunch am Samstagvormittag schon einmal bis zur Sperrstunde dauert? Der Sigmund-Freud-Park vor der Votivkirche, in dem sich junges Publikum in der Sonne rekelt und DJs auflegen, bevor Obdachlose am Abend ihr Quartier aufschlagen? Oder die Gemeindebauten von Lichtental?

Eigentlich alles davon.

Der Alsergrund ist ein Bezirk der Gegensätze: Dicht besiedeltes Gebiet schließt an große Grünflächen an. Wohlhabendes Publikum trifft auf Menschen mit geringem Einkommen. Migrantische auf nicht-migrantische Bevölkerung: 32,6 Prozent der Bewohner sind keine Österreicher und fast jeder zweite hat Migrationshintergrund.