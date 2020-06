Tragende Mauer in Otto-Wagner-Bau beginnt zu bröckeln

Gefahr im Verzug (wenn auch keine Einsturzgefahr) bestand am Mittwoch im 1887 und 1888 von Otto Wagner erbauten Hosenträgerhaus. An einer der tragenden Säulen unter der denkmalgeschützten Fassade des bekannten Jugendstilgebäudes an der Ecke Universitätsstraße/Garnisongasse wurden massive Risse entdeckt. Im Auftrag der Wiener Linien sicherte eine Baufirma das Mauerwerk provisorisch ab. Jetzt wird untersucht, wer den Schaden verschuldet hat.

Die Eigentümer des Hosenträgerhauses (das seinen Namen den sechs senkrechten Schmuckbändern an der Hauptfassade verdankt) vermuten, dass Bauarbeiten der Wiener Linien die Ursache sind. Wie berichtet, soll an der Adresse ja die U5-Station Frankhplatz entstehen.

Fundamentverstärkungen

Bis vor wenigen Tagen führten die Wiener Linien deshalb unter dem Keller Fundamentverstärkungen durch. Zwar nicht unmittelbar an der Gebäudefront, wo nun der Schaden entstanden ist – sondern ein paar Meter dahinter. Die Erschütterungen könnten sich aber ausgebreitet und die historische Bausubstanz beeinträchtigt haben, meinen die Hauseigentümer. Zumal die betreffende Stelle im Zweiten Weltkrieg bereits durch Bomben in Mitleidenschaft gezogen worden sei.