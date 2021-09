Ein bisschen Spittelau für Ljubljana: Wien will bei Müllverbrennung helfen

Konkret gehe es um Mitarbeit an den Planungen: „Das ist eine große Chance für Wiener Unternehmen“, so Hanke. Und für Ljubljana sei es die „ehrlichere Form der Hilfe.“

Verschiedene Zugänge

Dass Müllverbrennung in Ljubljana – im Unterschied zu Wien – auf derartige Widerstände stößt, liege am Zugang der Stadt zu dem Thema, so Hanke. Während man es in Wien frühzeitig angegangen sei (die erste Anlage ging 1963 am Flötzersteig in Betrieb), habe man derartige Bauten in Ljubljana noch nicht umgesetzt.

Hier brauche es eine Entschlossenheit, wie man sie 2007 bei der Sperre des Zentrums für Autos gezeigt habe.

Noch befindet sich der aktuelle Anlauf für die Laibacher Müllverbrennungsanlage am Beginn. Wann sie umgesetzt werden könnte, ist daher noch völlig offen.

Buntes Abfallzentrum

Der Geist einer Wiener Müllverbrennungsanlage hat in der Stadt aber bereits Einzug gehalten. 2016 wurde im Süden eine moderne Abfallaufbereitungsanlage eröffnet.