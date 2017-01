Ljubljana bringt Plastikmist nach Wien

Nicht nur römischer Hausmüll wird seit kurzem in Östereich entsorgt (siehe "Müll aus Rom: Erster Zug in Dürnrohr eingetroffen"): Auch Plastikmist, der in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana eingesammelt worden ist, wird nach Wien gebracht. Hier soll er in einer Müllverbrennungsanlage umweltschonend verbrannt werden, berichtete das slowenische Müll-Management laut der Agentur Hina am Montag.

In Ljubljana ist eine Anlage zwar schon lange geplant, doch will sie niemand in der Nachbarschaft haben. Die nächste Anlage in Slowenien arbeitet gewinnorientiert, wodurch die Kosten höher wären. Rund 8.000 Tonnen sollen nun jährlich in Wien verbrannt werden.