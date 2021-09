Laibach: Wo Drachen wachen

Sie hat ungefähr so viel Einwohner wie Graz, auch einen Fluss durchs Zentrum und viele Prachtbauten. Die slowenische Hauptstadt Ljubljana, auf Deutsch Laibach, erweckt Heimatgefühle, und ist nur rund eine Autostunde von Graz oder Klagenfurt entfernt. Obwohl von Bergen umgeben, bietet sie bereits mediterranes Flair, mit fröhlichen Bewohnern, die das sichtbar genießen. Genießen ist ein wichtiges Stichwort: Kulinarisch gehört Slowenien mittlerweile zu den Top-Tipps in Europa. Ob frische Trüffel aus den Wäldern rundherum oder frischen Fisch aus den Flüssen und Seen, in Laibach wissen die Köche der zahlreichen Restaurants genau, wie sie das alles am besten kombinieren. Und die Obst- und Gemüsestände am zentralen Markt sind ein Farbspektakel.

Imposant ist auch die Architektur der Altstadt, geprägt durch den in Wien um die Jahrhundertwende erfolgreichen Josef Plecnik, Schüler Otto Wagners. Überall stößt man auf seine Prunkbauten, zu Fuß geht es über eines seiner berühmtesten Werke: die „Drei Brücken“, die kunstvoll mit drei Armen die zwei Altstadtufer am Fluss Ljubljanica verbinden. Auf einer Bootsfahrt (für Sportliche gibt’s Kajaks und Stand-up-Paddling) kann man viele Sehenswürdigkeiten von unten aus betrachten. Noch mehr sieht man während einer Fahrt mit dem elektrobetriebenen, putzigen Zug Urban, der in einer Stunde zwar fast alles Sehenswerte ansteuert, aber kaum Stopps macht.