Die Akademie kehrt zurück – in einen Prachtpalast am Schillerplatz

Zwei Institute, darunter jenes für Konservierung und Restaurierung, bleiben vorläufig in der alten WU: Für sie will man einen Neubau samt Ausstellungsflächen errichten. Konkreter wurde Vizerektorin Celestine Kubelka allerdings nicht. Auch die Bibliothek wird nicht zur Gänze rückübersiedelt: Teile der Bestände sollen in einen mit anderen Universitäten gemeinsam geplanten Bücherspeicher kommen. Als wahrscheinliche Standorte wurden von BIG-Chef Hans-Peter Weiss die Siemensstraße oder das Arsenal genannt.

Neu benannt hat man die Ausstellungsräume – in Exhibit Eschenbachgasse, Exhibit Galerie, Exhibit Studio. Die Uni hat sich auch ein neues Corporate Design gegönnt: Sie schreibt sich nun „A...kademie“. Die Auslassungszeichen würden einen Reflexionsraum versinnbildlichen.