Spittelau: Liebesbaum und vertikale Wiese auf neuem U-Bahn-Vorplatz

Das Projekt ist Teil der Bemühungen der Stadt, Hitzeinseln zu reduzieren und das Stadtklima zu verbessern, erklärt Öffi-Stadtrat Peter Hanke (SPÖ).

Felsenbirne und Hopfen

Um den Platz attraktiver zu machen, wurden 20 schattenspendende Bäume sowie rund 4.000 Sträucher und Gräser gepflanzt. Neben Hopfen und Felsenbirnen, findet sich am Vorplatz der Judasbaum, auch Liebesbaum genannt.

Cool designte Sitzplätze aus Holz zwischen den Bäumen und Sträuchern laden ab jetzt zum Verweilen ein. Für Abkühlung sorgen drei Nebelsprühanlagen und ein Trinkbrunnen.

„Die roten Fotovoltaikmodule wurden extra für den Vorplatz entwickelt. Das Besondere daran: Sie sind nicht nur ein Eyecatcher, sondern spenden untertags Schatten und speichern währenddessen die Energie. Nachts leuchten die Module mit dem Sonnenstrom und sorgen für mehr Sicherheit“, so Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien.

Flexible Mobilität

Am Boden rund um die Sitzplätze zeigen rote Muster die Fußgängerzone an. Zusätzlich gibt es am Platz die Möglichkeit ein WienMobil-Auto, WienMobil-Räder oder E-Scooter auszuborgen. Bei der insgesamt achten WienMobil-Station verknüpfen die Wiener Linien Öffis mit flexiblen Sharing-Angeboten.

Die sieben bestehenden Standorte befinden sich in Ottakring, Simmering, Neubau und Mariahilf sowie beim Rochusmarkt, beim Westbahnhof und im Nordbahnhofviertel. Fünf weitere Standorte werden heuer noch dazukommen.