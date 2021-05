So heißt der erste Zug der neuen Wiener U-Bahn-Generation

Die erste Garnitur der neuen Wiener U-Bahn-Generation, des X-Wagen, hat jetzt einen Namen. Am Ende des von den Wiener Linien durchgeführten Onlinevotings stand ein eindeutiges Ergebnis: "FeliX" soll der neue Zug heißen, der künftig auch führerlos auf der U5 unterwegs sein kann.

Rund 44.000 Menschen beteiligten sich an der Abstimmung. 40 Prozent von ihnen stimmten für den Siegernamen. Auf den Plätzen landeten MaXi, Xandi und Xenia. "Der Name Felix kommt aus dem Lateinischen und steht für 'glücklich' und 'erfolgreich'. Nach der ersten Testfahrt kann ich sagen, dass die zwei Begriffe perfekt zum neuen X-Wagen passen", befand Öffi-Stadtrat Peter Hanke (SPÖ).

Wiedererkennungswert

FeliX wird für die Fahrgäste immer gut erkennbar unterwegs sein, an den jeweiligen Zugsenden erinnern speziell designte Beklebungen mit dem Namen an den allerersten Zug der neuen U-Bahn-Generation.

Bevor die Fahrgäste ab dem kommenden Jahr in den FeliX einsteigen können, wird der Zug noch umfangreich getestet. Währenddessen werden im Siemens-Werk in Simmering bereits die nächsten X-Wagen produziert. Der zweite soll Ende 2021 an die Wiener Linien geliefert werden, 2022 werden weitere fünf gefertigt.

Das Voting-Ergebnis

FeliX: 17.544 Stimmen

MaXi: 7.246 Stimmen

Xandi: 5.990 Stimmen

Xenia: 5.117 Stimmen

Xaverl: 4.992 Stimmen

Xyla: 2.658 Stimmen

Gesamt: 43.547 Stimmen