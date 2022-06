Fiaker in Wien: Rufe nach Volksbegehren über Fahrverbot in der Stadt

Für Bohrn-Mena sei das ein Zeichen für die "Müdigkeit bei den Fiaker-Betreibern, bedingt durch den konstant hohen Druck der Öffentlichkeit", sagt er zum KURIER. Erstmals würden die Betreiber nicht nur "justament ihren Standpunkt vertreten, sondern wären selbst an einer Lösung interessiert". Denkbar wäre für Bohrn-Mena nicht nur das gerade diskutierte Fahrverbot ab 30 Grad. Abstimmen wolle er über ein generelles Fahrverbot in der Stadt - in Grünzonen dürfte aber weiter gefahren werden.

Vertrauen bei Fiakern

Müdigkeit merkt man Fasching allerdings nicht an. Er geht viel mehr von einem positiven Ergebnis für die Fiaker aus. "Es würde knapp ausgehen, aber ich glaube, so circa 56 Prozent der Wiener würden sich für den Erhalt der Fiaker aussprechen, 44 Prozent dagegen", so seine Schätzung.

Fiakersprecherin Ursula Chytracek zeigte sich überrascht über Faschings Zustimmung. Mit anderen Betreibern sei das jedenfalls nicht abgesprochen. "Wir warten jetzt mal auf den Runden Tisch mit der Politik", sagt sie. "Irgendwann werden sie und ja wohl einladen". Zuvor hatte sie schon kritisiert, dass die Politiker nie das Gespräch mit den Betreibern suchen würden.

Bohrn-Mena will jetzt jedenfalls beim Bürgermeister bezüglich eines Volksbegehrens vorstellig werden - notfalls gehe er "auch ohne Fasching hin".