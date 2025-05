Warum Wien der beste Austragungsort für den Song Contest ist

Fair wäre es auch ein bisschen. Immerhin hat der Countertenor JJ einiges an Wissen dank seiner Heimat Wien: Er studiert an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK).

Ein Mann fürs Spektakel

Nicht zu vergessen: Norbert Kettner, Wien-Tourismus-Direktor, schafft es mit seinen visionären Aktionen schon in unspektakulären Jahren in die New York Times. In einem Song-Contest-Jahr darf man sich demnach Großes mit langfristigem Werbewert für Österreich erwarten.

Also gebt Wien den Zuschlag – wir sagen auch artig „Merci, Chérie“.