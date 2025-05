ESC 2026: Linz und Wels setzen auf Doppelbewerbung für Großevent

Es müsse ja nicht immer alles in Wien stattfinden, argumentiert Rabl weiter. Die Achse Linz-Wels sei immerhin eine der stärksten Wirtschaftsregionen des Landes . "Man stelle sich ein Public Viewing im Linzer Stadion auf der Gugl und den Bewerb selbst in unserer neuen Messehalle vor", schwärmt der Politiker.

"Es gibt ab sofort eine Arbeitsgruppe, die alle Parameter prüft und die groben Züge dessen, was gefordert sein wird, umreißt", erklärt Marie-Louise Schurpfeil , Leiterin des Linz Tourismus. Für die Region und den Großraum Oberösterreich wäre das eine geniale Geschichte, meint sie. "Es müssen alle zusammenhelfen, auch bei der Finanzierung. Aber wenn das gelingt, wäre ein ESC in Oberösterreich natürlich genial."

In zwei, drei Wochen soll alles geprüft und eine gemeinsame Interessensbekundung rausgehen. Zeitlich geht sich in Wels alles locker aus: "Die Halle ist vermutlich im Dezember fertig, im März haben wir als erste Großveranstaltung die Energiesparmesse drin", so der Bürgermeister über die Zeitschiene der Baustelle.

"Mehr Betten als ganz Wien"

Auf die Hotelkapazitäten angesprochen, heißt es: "Von Mauer braucht man auch eine Stunde in die Wiener Innenstadt. Wenn man bei uns in Oberösterreich diesen Radius zieht, haben wir mit Tourismusregionen wie dem Salzkammergut vermutlich wesentlich mehr Betten als ganz Wien." Die Nächtigungen seien also bestimmt kein Problem.

"Wir wollen Linz, Wels und Oberösterreich als spannende, vielfältige Region ins Bewusstsein rufen", erklärt Marie Louise Schnurpfeil abschließend die Bewerbung.