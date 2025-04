40.000 m² mehr Grün für Wels: Baustart für neuen Volksgarten und Messehalle

Am 28. April rollen die ersten Baumaschinen an. Es geht los mit dem "Jahrhundert-Projekt" für Wels , wie es alle Beteiligten gerne nennen.

Das Besondere daran: Es ist das größte Entsiegelungsprojekt, das derzeit in Österreich stattfindet. Mehr als 40.000 m2 Fläche werden gesamt von Beton befreit, 10.000 m2 davon sind alleine als weitläufiger Park konzipiert.

"Wir holen uns zurück, was es zuletzt 1930 gab", blickt der Welser Bürgermeister Andreas Rabl, FPÖ, zurück in die Geschichte. Damals kaufte die Stadt die Gründe an, die dann im Laufe der Jahrzehnte mehr und mehr verbaut und zubetoniert wurden.

Fluss soll näher zur Stadt

Der Abriss der alten Messehallen ist der Beginn der Bauphase 1. Einzelne Teile davon werden versteigert, der Rest entsprechend entsorgt, ab Anfang Juni soll der Abriss der befestigten Flächen im Volksgarten beginnen, weiter geht es dann mit den ersten Infrastrukturarbeiten, wie dem Teichbau, der Anlage der Wege und der ersten Sportflächen.

Der Park wird in drei verschiedene Bereiche gegliedert sein und orientiert sich daran, was im Vorfeld als Wunsch stark aus der Bevölkerung kommuniziert worden war: die Traun als Fluss näher in die Stadt zu holen.