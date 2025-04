Braunaus braune Straßennamen: Cornelius Obonya fordert Umbenennung

Eine Umbenennung der Straße und der Stiege ist nicht erfolgt, obwohl der Historiker und Leiter des Gedenkorts Schloss Hartheim, Florian Schwanninger, in einer wissenschaftlichen Aufarbeitung diese beiden Personen sowie Franz Resl, nach dem ebenfalls eine Straße in Braunau benannt ist, in die Kategorie 1, also höchst belastet, eingestuft hat.

Jetzt hat sich der Schauspieler Cornelius Obonya als ehrenamtlicher Präsident der Aktion gegen Antisemitismus in Österreich in dieser Angelegenheit mit einem offenen Brief an Johannes Waidbacher, den ÖVP-Bürgermeister von Braunau, gewandt: "Schon sehr lange, so empfinde ich es jedenfalls, steht eine Umbenennung von Straßen in Braunau, die eindeutig Namen tragen, die nationalsozialistisch belastet sind, zur Diskussion. Und dies mit einem gewissen Stillstand."