JJ gewinnt den Song Contest: Was sagen ehemalige heimische Kandidaten dazu?

Fans bejubelten den 24-Jährigen frenetisch bei seiner Ankunft am Flughafen in Schwechat. Doch was sagen ehemalige österreichische Song-Contest-Kandidaten (die mal mit größerem, mal mit gar keinem Erfolg teilnahmen) zu JJ's Sieg und dessen Song, der ja durchaus polarisiert?

Kaleen trat für Österreich 2024 in Malmö auf, mit dem Song "We Will Rave" erreichte sie den vorletzten Platz. Heuer war sie wieder Teil des ESC, allerdings hinter den Kulissen – und für andere Länder: Armenien unterstützte sie als Creative Director, für Deutschland war sie als Bühnencoach tätig.

Über diese Erfahrung schrieb sie in einer zeitlich begrenzten Internet-Story. Dass beim Song Contest der Weg das Ziel – und nicht die letztendliche Platzierung – sei, wurde ihr in Basel klar, so Kaleen in ihrem Text. "Große Gratulation" richtete sie an JJ aus, außerdem freue sie sich, die ESC-Erfahrung im kommenden Jahr in Österreich machen zu dürfen.