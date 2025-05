JJs Sieg beim Song Contest: Was ist ein Countertenor?

Die männlichen Opernsänger singen in drei Stimmlagen: Bass, Bariton und Tenor. Ein Countertenor ist eine eigene Stimmlage: So werden männliche Sänger genannt, die dank Kopf- und Falsettstimme in den hohen Bereichen der Frauenstimmlagen Alt oder Sopran singen können. Meist werden diese Stimmen am ehesten dem Mezzosopran zugeordnet, also jener Stimmlage, in der etwa Elīna Garanča singt.