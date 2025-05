Nicht nur "Oh oh oh"

Zum Finale hin hörte und las man immer öfter: Aber ist „Wasted Love“ nicht zu nahe dran am Vorjahressieger Nemo und „The Code“? Tatsächlich brachte der Beginn der Show, als der Song noch einmal erklang, in Erinnerung, wie viele hohe Töne da doch auch vorgekommen sind. Allerdings eben ganz anders: Nur mit dem leichter hoch auszustoßenden „Text“ „Oh Oh Oh“ und - das merkt man daran, dass man „The Code“ einfach nachsingen kann - nicht von einem ausgebildeten Countertenor. Aber Musikfans und Song-Contest-Fans sind nicht immer so differenziert, die Gefahr, als Kopist dazustehen, blieb virulent. Und genau deswegen erwies es sich als geniale Entscheidung, den Beitrag in Schwarz-Weiß zu inszenieren. Denn so erhielt „Wasted Love“ den theatralischen Charakter, den sein Klang erfordert - und setzte sich nicht nur klar ab von Nemo, sondern auch vom Rest der Show.