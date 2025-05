Aber auch inhaltlich positionierte sich der Countertenor, an seine Anhänger gewandt: "Ihr seid ein Anwalt für eure Überzeugungen. [...] Vergesst den Hass - die Liebe ist die stärkste Kraft." Das sei auch mit seine Intention gewesen bei seiner Performance: "Ich wollte den Menschen einen Einblick in meine innersten Gefühle geben, die ich beim Schreiben des Songs hatte. Es gibt keine vergeudete Liebe. Wir müssen die Liebe nutzen."

Möchte Contest kommendes Jahr moderieren

Einen besonderen Wunsch formulierte JJ angesichts seines Sieges nun abermals in Richtung ORF: "Darf ich bitte kommendes Jahr gemeinsam mit Conchita moderieren?" Einen etwas kurzfristigeren Wunsch hatte der neue ESC-König zuvor im Gespräch mit Showmoderatorin Hazel Brugger geäußert: "Ich will in mein Bett. Ich will nur schlafen, ich bin so müde", lachte der Sänger. Aber davor gibt es noch ein anderes Vorhaben: "Ich möchte meine Familie umarmen - und dann geben wir uns die Kante."