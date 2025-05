Wo könnte der ESC in Österreich stattfinden?

1967 ging der Song Contest nach Udo Jürgens' Sieg mit "Merci, Chérie" zum ersten Mal in Österreich über die Bühne, nämlich im Großen Festsaal der Wiener Hofburg. Für einen Vergleich besser eignet sich aber wohl die zweite Austragung 2015 in Wien. Bereits kurz nach Conchitas Sieg brachten sich mehrere Veranstalter in Stellung, von der Wiener Stadthalle über die Messe Wien bis zum Austria Center Vienna. Alle Bundesländer bis auf Salzburg wollten den ESC ausrichten (dem ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer zufolge passte die Veranstaltung nicht zum "Kulturprofil des Landes") .

Der Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider (damals FPÖ) brachte etwa das Wörthersee-Stadion ins Gespräch - auf die Frage, wie man das Problem lösen wolle, dass das Stadion nicht überdacht ist und eine Regenfront den Event stören könnte, meinte Scheider damals, über die Details müssten sich Experten Gedanken machen. Der damalige Landeshauptmann des Burgenlands, Hans Niessl (SPÖ), wiederum warb für die Austragung des Song Contest 2015 "in unserer Stadt der Vielfalt, in Oberwart". Am Ende entschied es sich zwischen Wiener Stadthalle, Grazer Stadthalle und Olympiaworld Innsbruck.

Geworden ist es die Bundeshauptstadt. Ob der ESC wieder in Wien stattfinden könnte? In die Stadthalle musste bereits 2015 investiert werden, die geplante neue Eventhalle in Wien-St. Marx wird bis zum 70. Song Contest nicht fertig sein.