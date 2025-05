Woher der legendäre "Schas"-Sager beim ESC eigentlich kommt

Nach seinem Triumph beim Eurovision Song Contest in Basel hat es auch JJ gesagt: „Leitln, wir hab‘n den Schas gewonnen. I bring's hoam!“

Für ungeschulte Ohren muss es sich seltsam anhören, dass so etwas - auch in der Euphorie - im Fernsehen gesagt wird. In Österreich ist die Formulierung aber spätestens seit dem ESC-Sieg von Conchita Wurst im Jahr 2014 bekannt. Moderator Andi Knoll sagte direkt nach der offiziellen Verkündung in Kopenhagen, dass Österreich Song-Contest-Sieger ist, live auf Sendung: "Jetzt hat uns die den Schas g'wonnen." Die Redewendung wurde sogar zum "Spruch des Jahres 2014" gewählt.