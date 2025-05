Song Contest: 10 mal "unnützes" Wissen für die ESC-Watch-Party

Meistens gewinnen englischsprachige Lieder den Song Contest. Zumindest in den vergangenen 24 Jahren war das in großer Mehrheit so. Heuer stehen zumindest statistisch gesehen die Chancen gut, dass das einmal nicht so ist. Denn ganze 19 Länder (von 26) singen in diesem Jahr in ihrer Landessprache. Und bei 15 Ländern ist das nicht englisch. In seinen Anfängen hatte der Eurovision Song Contest (damals noch ein Grand Prix de la Chanson) ab 1956 keine Sprachenregelung. Die wurde erst nach zehn Jahren eingeführt, dann gab es von 1973 bis 76 drei liberale Jahre. Von 1977 bis 1998 war man wieder streng. Seit 1999 herrscht erneut sprachlicher Freestyle. Das Lied, das beim ESC übrigens die meisten Sprachen eingesetzt hat, war „It's Just a Game“, von den Bendik Singers für Norwegen 1973: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Deutsch, Irisch, Serbokroatisch, Hebräisch, Finnisch, Schwedisch und Norwegisch. Also quasi der heutige Abend in einem Lied.