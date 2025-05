Song Contest: Pumuckl und Drachenfetisch - so klingt das erste Semifinale

Heute, Dienstag, startet der Singwettbewerb mit dem ersten Semifinale (ORF1 überträgt ab 21 Uhr, aus Österreich kann man erst beim Halbfinale am Donnerstag mitvoten). Aber zumindest Estland, dessen Spaß-Kanzone „Espresso macchiato“ (mit ironischen Textfetzen a la „No stresso, no need to be depresso“ oder "I work around il clocko") manch erboster Italiener vom Contest entfernt sehen wollte, tritt heute mit Startnummer vier auf.