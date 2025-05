Donauinselfest 2025: Das ist das gesamte Programm

Die Besucher erwartet 700 Stunden Programm – oder anders ausgedrückt: 200 Acts, 16 Bühnen und 4,5 Kilometer Festivalgelände. Besser lässt es sich nicht in den Sommer starten.

Inklusion wird erneut beim Donauinselfest großgeschrieben: Fünf Zelte sind als Ruhezonen deklariert. Mit DJ Artin tritt auf der OBI / kronehit Electronic Music Bühne erstmals in der DIF-Historie ein blinder DJ auf – und der belgische Singer-Songwriter Milow wird ein Konzert geben, das vor allem auf Menschen mit besonderen Bedürfnissen abgestimmt ist. Zudem wird ein inklusives Sportprogamm angeboten, das Inklusionskonzert findet natürlich auch heuer am ersten Festivaltag statt.

Heuer läuft das Programm unter dem Motto "Deine Insel. Echte Momente." Neben Musik, Unterhaltung und Kulinarik rückt man heuer auch die Demokratie in den Fokus, feiert Österreich doch 80 Jahre Republik, 70 Jahre Staatsvertrag und 30 Jahre EU-Mitgliedschaft.

Ergänzt wird das sich auf 4,5 Kilometer erstreckende Angebot in gewohnter Weise von Kinderprogramm (inklusive Kasperltheater und Mitmachstationen), Kabarettgrößen wie den Science Busters, Manuel Rubey und Simon Schwarz oder David Scheid sowie diversen Freizeitaktivitäten , die ein Reinschnuppern in Yoga ebenso ermöglichen wie eifrige Karaokesänger auf die Bühne holen sollen.

Insgesamt lockt das DIF heuer mit einem bunten Mix aus Opern-Neuschreibung, einem zum Jubiläumsjahr passenden Strauss-Crossover sowie etlichen Popstars, vornehmlich aus heimischen Gefilden. So darf sich das Publikum auf Darbietungen von Aut of Orda, Rian, Conchita Wurst oder Josh. freuen.

Was den Musikgeschmack betrifft, ist auch bei der 42. Ausgabe des DIF, wie das Donauinselfest liebevoll genannt wird, für jeden etwas dabei: Elektronische Beats lassen sich genauso finden wie große Popmomente, idyllische Schlagersongs oder harte Rock-Riffs.

Pre-Opening mit Opernklängen

Für das Pre-Opening-Event am 19. Juni auf der Rockbühne kooperiert man mit der Volksoper. Vor dem eigentlichen Start des Festivals gibt es eine moderne Version von Georges Bizets Klassiker "Carmen" unter dem Titel "Killing Carmen - an opera-musical throwback" zu sehen. Die Neudeutung der Bizet-Oper feiert im Oktober dann Uraufführung im Haus am Gürtel.