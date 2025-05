Musical-Magie in Mörbisch: "Saturday Night Fever" als Spiegel der heutigen Zeit

Die Seefestspielbühne in Mörbisch wird vom 10. Juli bis 16. August für das Musical „Saturday Night Fever“ in New York verwandelt – und die Verrazano-Narrows Bridge (im Film spielt sie eine zentrale Rolle) steht auch schon. In zwei Wochen Schweißarbeiten und insgesamt 1.500 Arbeitsstunden wurde die beeindruckende Kulisse aufgestellt.

Parallelen zu heute

„Ich glaube, dass es heuer etwas ganz anderes ist, weil es ein Musical ist, dass eigentlich ein Schauspiel ist. Es ist wirklich eine harte Geschichte. Es ist der Kampf der Jugendlichen um ihre Freiheit und ihre Gedankenwelt. Die Jugendlichen haben keine Alternative. Sie haben ein Problem, in die Zukunft zu blicken“, so Haider, der darin viele Paralleln zur heutigen Zeit sieht.

„Alles, was da in dem Film oder in dem Musical gezeigt wird, ist heutig. Es ist nur 40, 50 Jahre später, aber die Probleme haben wir noch immer oder schon wieder. Und dann fliehen die Jugendlichen wie der Tony Manero in ihre Fantasiewelt. Heutzutage würde ich sagen, fliehen alle in die virtuelle Welt, was wahnsinnig gefährlich ist. Damals sind sie in die Disco entflohen und haben dort getanzt“, so der Intendant.

„Es freut mich, dass das Stück so heutig ist. Wir vergewaltigen die 1970er-Jahre nicht. Wir sind in den 1970er-Jahren, aber wir inszenieren es so, als wäre es heute.“

Besonders hervorheben möchte er die Regiearbeit von Karl Absenger und auch dass sich seine Hauptdarsteller bereits jetzt total involvieren. „Das habe ich noch nie erlebt, dass Darsteller sagen, das ist so wichtig, ich will jetzt schon im Voraus arbeiten, damit es dann auch funktioniert. Das ist toll, was die Jungen da für eine Energie haben.“