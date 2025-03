Mörbisch: "Saturday Night Fever" und was Doskozil zum neuen Kulturminister Babler sagt

„Es ist wichtig, dass man nicht nur die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt, sondern das auch lebt, weil ich glaube schon, dass es in der gesellschaftspolitischen Entwicklung bei all den Schwierigkeiten, all den Herausforderungen, diese schönen Dinge im Leben jene Bereiche sind, die das Zusammenleben der Menschen fördern.“

„Von 350 Leuten haben wir die jetzt ausgesucht, das finde ich toll. Und ich freue mich sehr, dass zwei so tolle Tony Maneros dabei sind: Ein VBW-Star und ein Burgenländer – zum ersten Mal in einer Hauptrolle“, so Haider.

Und ist der neue Kulturminister Andreas Babler dieser Aufgabe gewachsen?

„Generell bei der Regierung sollte man keine Vorverurteilungen machen, sondern das wird man in vielen Bereichen, auch in der Kultur, an den Taten messen müssen. Und, ich sag’ jetzt einmal, mit einer gewissen positiven Grundeinstellung: Lassen wir uns überraschen“, so Doskozil zum KURIER.

Und was sagt Haider dazu? "Ich glaube, ja. Eigentlich weiß man ja nicht so viel. Ich sage immer wieder, da gilt der 100-Tage-Schutz. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er musisch ist und ihm so etwas schon gefällt, aber wir wissen viel zu wenig von ihm."

Die Seefestspiele finden vom 10. Juli bis 16. August statt.