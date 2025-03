Heftiger Querschuss: Doskozil will neue Regierung klagen

Aus dem Burgenland kommt ein erster heftiger Querschuss gegen die neue ÖVP-SPÖ-Neos-Koalition. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) findet die Regierung nämlich zu groß, wiewohl sie unter Beteiligung seiner eigenen Partei gebildet wurde. In Zeiten von Sparzwang sei das "ein Schlag ins Gesicht", sagte er in einem Interview mit krone.tv. "In Landesregierungen gibt es fünf bis neun Mitglieder, im Bund 21. Das ist nicht zu rechtfertigen."