Doskozil im Porträt

Der Kampf um die Führung der SPÖ ist entschieden, die Mitgliederbefragung endet mit einem Sieg Doskozils, Platz zwei ging an Andreas Babler, Amtsinhaberin Rendi-Wagner wurde Dritte. Was den Mann mit der rauen Stimme politisch bewegt und warum er an die Spitze will erklärt Michael Hammerl.