Türkis-rot-pinke Pläne: Wen die Verschärfung der Korridorpension trifft

Rund drei Milliarden Euro will Türkis-Rot-Pink bis 2031 im Pensionsbereich einsparen. Unter anderem durch eine strengere Gestaltung der Korridorpension. Derzeit können Männer in Österreich nach 40 Versicherungsjahren und ab einem Alter von 62 in Frühpension gehen.

Ab 2026 soll der Korridor innerhalb von zwei Jahren auf 63 Jahre steigen. Und jener der Versicherungsjahre soll, auf drei Jahre aufgeteilt, auf 42 Jahre steigen.

Frauen sind davon vorerst nicht betroffen. Der Grund: Ihr Regelpensionsalter steigt derzeit bis 2033 Schritt für Schritt auf das Niveau der Männer – 65 Jahre.