Top-Acts für die Starnacht am Neusiedler See wurden enthüllt

Am Montag wurde jetzt enthüllt, wer denn am 6. und 7. Juni bei der Starnacht am Neusiedler See die Bühne rocken wird. Ganz vorne dabei sind da etwa Howard Carpendale , Aura Dione , Milow & Florence Amann , Francine Jordi , Semino Rossi , Josh , sowie Petra Frey und Anna-Maria Zimmermann .

"Es ist immer wieder eine besondere Freude, die Starnacht-Saison hier im Burgenland eröffnen zu dürfen. Ein großes Dankeschön geht auch an Alfons Haider, dessen unermüdlicher Einsatz maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir heute hier stehen. Besonders stolz bin ich darauf, dass sich die Starnacht zu einer so erfolgreichen Veranstaltung entwickelt hat, dass die Tickets oft bereits vor der Bekanntgabe der Künstlerinnen und Künstler ausverkauft sind", so Veranstalter Martin Ramusch.

Alfons Haider ist ja als Generalintendant der Seefestspiele Mörbisch der Hausherr: "Eine sensationelle Symbiose: Die Starnacht am Neusiedler See trifft auf die Seebühne Mörbisch! Dieses Jahr findet die Starnacht in der spektakulären Kulisse von 'Saturday Night Fever' statt. Gemeinsam mit den Stars des Musicals, das am 10. Juli Premiere feiert, sind wir live dabei."