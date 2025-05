Auf KURIER-Nachfrage erklärte Philipp Preiss vom Europaballett, dass Ende der Vorwoche eine Deckenplatte in der Größe von 60 mal 60 Zentimetern heruntergefallen sei. "Zum Glück war niemand im Saal", so der Sprecher. Freitagabend hätte die Eisenbahnermusikkappelle im Festsaal ein Konzert gegeben, da konnte man kurzfristig in eine anderer Location ausweichen.