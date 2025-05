NÖ als Mountainbike-Destination: Schneeberg wird Kulisse für Bikepark

"Mit dem Alpen Bikepark Schneeberg katapultieren wir den Freizeit-Tourismus am Schneeberg ab dem Frühjahr 2026 in eine neue Ära. Unsere Vision ist es, zu einer führenden Mountainbike-Destination zu werden. Dafür konnten wir einen einzigartigen Ambassador gewinnen: den Mountainbike-Profi Clemens Kaudela“, erklärte NÖ-Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) beim Spatenstich am Montag.

Ziel der Verantwortlichen ist es, in den ersten drei Jahren bis zu 25.000 zusätzliche Besucher in die Region zu locken. Damit verbunden sind die Schaffung von bis zu acht neuen Arbeitsplätzen sowie 3.000 bis 5.000 zusätzliche Nächtigungen pro Jahr – ein klarer Impuls für die regionale Wirtschaft und den Tourismus, meinen Landbauer und Puchbergs Bürgermeister Christian Dungl.

Wexl Trails gehen mit gutem Beispiel voran

Die Topografie mit der geringen Höhenlage – die Talstation des 4er-Sesselliftes in Losenheim liegt auf 840 Meter Seehöhe – reicht für ein Skiparadies nicht mehr aus. Beflügelt vom Erfolg der Bikearena "Wexl Trails" in St. Corona am Wechsel soll nun Losenheim zum nächsten Hotspot in Niederösterreich mutieren.

250.000 Gäste stürmen mittlerweile pro Jahr das Bergerlebniszentrum am Wechsel. Als 2013 die schwer defizitären Skilifte abgebaut wurden, hatte noch niemand an die Zukunft des verschlafenen Winterortes geglaubt.