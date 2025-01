Nach dem Beispiel der Wexl Arena soll auch bald in Puchberg am Schneeberg der Biketourismus florieren. Sieben Strecken werden gebaut.

Bikepark am Schneeberg: Region will vom Boom profitieren

250.000 Gäste stürmen mittlerweile pro Jahr das Bergerlebniszentrum der Wexl Arena in St. Corona/Wechsel. Als 2013 die schwer defizitären Skilifte abgebaut wurden, hat niemand an die Zukunft des verschlafenen Winterortes geglaubt. Heute blüht der Tourismus am Wechsel wie nie zuvor. Das Konzept einer Ganzjahresdestination mit Mountainbike-Arena, Motorikpark, Sommerrodelbahn sowie einem kleinen Kinderskiland gilt als Vorzeigeprojekt. Auf dieser Erfolgswelle will mit Puchberg am Schneeberg bereits die nächste krisengebeutelte Destination mitreiten.

Kaum noch Schnee Die Topografie mit der geringen Höhenlage – die Talstation des 4er-Sesselliftes in Losenheim liegt auf 840 Meter Seehöhe – reicht für ein Skiparadies nicht mehr aus. Beflügelt vom Erfolg am Wechsel soll nun Losenheim zum "Alpen Bikepark Schneeberg“ mutieren. Das entsprechende Konzept wurde diese Woche in Puchberg erstmals von den Niederösterreich Bahnen NÖVOG und Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) vorgestellt.

© NÖVOG/Josef Bollwein

Biker lassen die Kassen klingeln "Der Trend des Downhill-Bikens ist gekommen, um zu bleiben. Um Niederösterreich als starke Mountainbike-Destination zu positionieren, investieren wir 2,6 Millionen Euro in den Bau von sieben Trails und Lines mit einer Streckenlänge von 15 Kilometern“, informiert Landbauer. Mit dem Angebot will man nicht nur geübte Downhiller abholen, "sondern insbesondere auch Familien mit Kindern“, so der LH-Stellvertreter. Gebaut wird in Etappen ab kommendem April. Im Frühjahr 2026 sollen die ersten zehn Kilometer an Trails inklusive einer Flowline sowie eine Kids & Skills-Area eröffnet werden. Bei der Talstation der Schneeberg Sesselbahn wird ein Bikeshop samt Radverleih eingerichtet. "Es wird buchbare Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene geben“, sagt Hubert Resch von der Schneebergbahn.

© kosaplaner GmbH/NÖVOG

Aufwärts mit dem Lift Das Angebot soll bis 2028 sukzessive ausgebaut werden. Damit die Biker samt ihrer Räder auf den Berg kommen, wird der Sessellift adaptiert. Landbauer ist sich sicher, dass das Konzept einschlägt und vor allem die regionale Wirtschaft profitiert. Gerechnet wird mit bis zu 5.000 zusätzlichen Nächtigungen pro Jahr. "Der Schneeberghof sowie der Forellenhof werden sich künftig als Bike-Hotels präsentieren und so das ideale Zusatzangebot schaffen, damit sich Gäste besonders wohl fühlen“, meint Landbauer.