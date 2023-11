Totgesagte leben länger: Touristischer Höhenflug am Wechsel

Lokale Expertise

Rechtzeitig vor dem Start des Skischulbetriebs wurde am Montag die neue Wexl Base an der Talstation eröffnet. Das dreistöckige, rund drei Millionen Euro teure Servicecenter samt Bike- und Skiverleih, Bikeshop, Skischulzentrale, Büros und Tagungsräumen wurde unter Einbindung von 25 Firmen aus der Region in nur acht Monaten Bauzeit aus dem Boden gestampft. 170 Kubikmeter Massivholz wurden für den Holzfertigbau verarbeitet.

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die am Montag die Eröffnung vornahm, ist die Wexl Arena „ein Paradebeispiel für die Weiterentwicklung eines reinen Skigebietes zu einer Ganzjahresdestination“. Mit den Besucher- und Umsatzzahlen könne man den Erfolg auch belegen. Es zeige sich, dass die zehn Millionen Euro, die in den vergangenen Jahren in die Weiterentwicklung des Projekts investiert wurden, gut angelegt sind.