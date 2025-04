Mountainbike-Boom: Neuer Schlepplift für die Wexl-Trails

© Wexl Arena Ab Herbst steht den Bikern ein zweiter Lift zur Verfügung

Noch in diesem Herbst wird die zweite Liftanlage in St. Corona am Wechsel eröffnet. Mit 2,5-Millionen-Euro-Investition reagiert man auf den Ansturm.