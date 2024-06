Wechsel zu riesiger Mountainbike-Destination ausgebaut

Gästerekord

Das Konzept der Wexl-Arena mit dem Mountainbike-Park in Niederösterreich hat in den vergangenen Jahren voll eingeschlagen und der Gemeinde St. Corona am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) zuletzt einen Rekord von 250.000 Gästeankünften im Jahr beschert. Um den sporttouristischen Höhenflug nicht an der Landesgrenze enden zu lassen, wurde ein länderübergreifendes Projekt gestartet.

Mit 45 Kilometern neuem Radwegenetz in sieben steirischen Wechselgemeinden wächst die Mountainbike-Region weiter.