Erster Baustellen-Tag an der Linken Wienzeile: Stau blieb aus

Künftige Situation

In Sachen Verkehr wird mit 19. September leichte Entspannung eintreten. Mit Fortschreiten der Arbeiten wird schrittweise die zweite Fahrspur in Richtung stadtauswärts wieder freigegeben. Am 13. Dezember soll die Baustelle beendet sein.

Nach Abschluss der Arbeiten werden auf der Linken Wienzeile wieder zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen.