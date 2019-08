Baustellenkoordinator: „Meiden Sie die Linke Wienzeile“

Welche Radverkehrsanlagen werden derzeit noch errichtet?

Fast abgeschlossen ist die neue Querung beim Gumpendorfer Gürtel. In der angrenzenden Wallgasse wurde im Zuge dieser Arbeiten die Fahrbahn verbreitert, um Radfahrern mehr Platz zu bieten und in der nahen Eisvogelgasse können Radfahrer künftig gegen die Einbahn bis zur Mollardgasse fahren. Ebenfalls nahezu fertig sind die Arbeiten in der Margaretenstraße. Zwischen Margaretenplatz und Spengergasse wird Radfahren gegen die Einbahn ermöglicht. Und in der Gersthofer Straße wird bis Ende September zwischen Czartoryskigasse und Währinger Straße ein baulich getrennter Radweg gebaut.