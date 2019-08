Straßenbau in Wien: Aus Baustellensommer wird Baustellenherbst

Ebenfalls bis zum Ende der Ferien werden die Hauptarbeiten der Betonfeldsanierung am Gürtel abgeschlossen sein, zumindest zum Großteil. Weitere kleinere Arbeiten wie Fugenverguss sollen außerhalb der Verkehrsspitzenzeiten erledigt werden.

Die Ampel und die neue Querung für den Fuß- und Radverkehr am Gütel Höhe Wallgasse soll bis demnächst in Betrieb gehen. Auch der neue Radweg in der Dr.-Boehringer-Gasse und Laskegasse soll bis 30. August für den Verkehr freigegeben werden, ebenso wie die Gutheil-Schoder-Brücke.

Die Gleiserneuerungen am Ring sind zum Teil bereits abgeschlossen, am Park- und Stubenring wird noch bis 1. September gearbeitet. Die groß angelegten Erneuerungen am Währinger Gürtel vor der Nußdorfer Straße können ebenfalls noch vor Schulbeginn abgeschlossen werden. Früher fertig als geplant wurde der Gleisbau in der Breitenfurter Straße beim Plateau Altmannsdorfer Straße.