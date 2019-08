Vassilakous letzter Radweg verursacht 7,4 Kilometer Stau

Auch wirtschaftlich lassen sich die Auswirkungen des Staus beziffern: Die Wirtschaftskammer geht davon aus, dass die Verkehrbelastung an einem einzelnen Werktag rund 71.000 Euro an Kosten verursacht. Davon seien rund 68.000 Euro Zeitkosten und 3.000 Euro Energiemehrkosten, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel in der Wiener Wirtschaftskammer.

Für die gesamte Bauzeiten bedeute das Kosten in der Höhe von 3,5 Millionen Euro.

Heftige Debatten im Vorfeld

Der Ärger über den Radweg hat die Bevölkerung im Vorfeld gespalten: Als Vassilakous Pläne vergangenen Sommer bekannt wurden, äußerten Gastronomen Bedenken, dass ihre Schanigärten und Ladezonen verschwinden müssen. Anrainer zeigten sich skeptisch, weil rund 60 Parkplätze verloren gehen.