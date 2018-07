Neuer Radweg an Linker Wienzeile für Grüne fix

Nach der Diskussion der vergangenen Tage um einen neuen Radweg an der Linken Wienzeile sind für Christoph Chorherr, Stadtplanungssprecher der Wiener Grünen, zwei Dinge fix: Der baulich von der Fahrbahn getrennte Zweirichtungs-Radweg zwischen Getreidemarkt und Köstlergasse kommt – und zwar nächstes Jahr.

Der rund 500 Meter lange Radweg soll auf der jetzigen Parkspur errichtet werden. Dass dadurch Stellplätze wegfallen, hatte zuletzt für Kontroversen gesorgt. Wie viele Parkplätze künftig nicht mehr vorhanden sein werden, konnte Chorherr am Mittwoch nicht sagen. Die Detailplanungen würden noch laufen, bis spätestens Anfang 2019 sollen sie abgeschlossen sein.

Kolportiert worden war der Verlust von über 70 Parkplätzen. „Ja, es geht eine relevante Anzahl an Parkplätzen verloren“, räumte Chorherr ein. „Sie wird sich in dieser Größenordnung bewegen.“ Angedacht seien aber Ersatz-Stellplätze am Naschmarkt-Parkplatz oder eine Aufstockung der Anrainer-Parkplätze.

Taxistand soll bleiben

Nicht aufgelöst werden soll hingegen der Taxistand vor dem Theater an der Wien. Schanigärten oder Ladeflächen sollen ebenfalls bleiben, versicherte Chorherr. Eine kolportierte Busspur auf der Rechten Wienzeile - die auch für Radler geöffnet hätte werden sollen, ist laut Chorherr vom Tisch.

Verbesserungen soll es im Zuge des Radweg-Baus entlang der Wienzeile auch für Fußgänger geben. Sie sollen rund um den Bärenmühlendurchgang zwischen Wienzeile und Operngasse eine größere Aufstellfläche bekommen, das Queren soll erleichtert werden.

Einbindung von Wirtschaft und Bezirk versprochen

In die derzeitigen Planungen sollen auch der Bezirk und Wirtschaftstreibende eingebunden werden. Der Mariahilfer Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ) hatte sich zuletzt skeptisch gezeigt und gefordert, Alternativen zu prüfen.

Für Radfahrer ist die Linke Wienzeile derzeit mehr oder weniger problemlos zu befahren, nur zwischen Getreidemarkt und Köstlergasse klafft eine Lücke. Dort zu Radeln, sei „subjektiv wie objektiv gefährlich“, sagte Chorherr. Der Bau der Radanlage würde die Verkehrssituation entschärfen und die Sicherheit für Radfahrer erhöhen. Außerdem würden die Ausweichrouten Mariahilfer Straße und Margaretenstraße durch die neue Radstrecke entlastet.