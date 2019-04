Vor Mitsprache fixiert: Vassilakou überrollt Anrainer mit Radweg

„ Wientalradweg: Einbindung der BürgerInnen erfolgt in den kommenden Wochen.“

So kündigte das Büro der grünen Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou Ende März ein für kommende Woche angesetztes, zweitägiges „ Dialogformat“ zum heftig umstrittene Radweg entlang des Naschmarkts an. „Es wird dort auch die Möglichkeit geben, Feedback zu hinterlassen“, hieß es in der öffentlichen Einladung.

Bloß: Wie der KURIER erfahren hat, wurde der geplanten Lückenschluss nur wenige Tage nach dieser Einladung der „ Fachkommission Verkehr“ vorgelegt – und dort auch freigegeben. Die „ Fachkommission Verkehr“ ist ein Expertengremium aus Interessenvertretern und Beamten der Stadt.

Dieses Vorgehen weckt Zweifel, wie ernst Vassilakou die Einwände nehmen wird, die Bürger kommende Woche vorbringen können.